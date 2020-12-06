Моуринью в шутку назвал дерьмом гол Сон Хын Мина в ворота «Арсенала»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пошутил над форвардом Сон Хын Мином после победы над «Арсеналом» (2:0) в матче 11-го тура АПЛ. 28-летний южнокорейский футболист забил на 13-й минуте встречи.

«Это был дерьмовый гол. Дерьмовый гол», — сказал с улыбкой Моуринью Сону в эфире Okko Sport.

«Тоттенхэм» с 24 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел 17 матчей за «шпор», забил 13 мячей и сделал 4 результативные передачи.