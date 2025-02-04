«Тоттенхэм» арендовал Теля у «Баварии» до конца сезона

Нападающий «Баварии» Матис Тель арендован «Тоттенхэмом», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 19-летним французом рассчитано до конца сезона с возможностью выкупа игрока по истечении контракта.

За «Баварию» Тель провел 83 матча, забил 16 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.