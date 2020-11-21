«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» и вышел на первое место в АПЛ
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» (2:0) в матче девятого тура чемпионата Англии.
В составе победителей забивали Сон Хын Мин и Джовани Ло Сельсо. «Шпоры» набрали 20 очков и вышли на первое место в чемпионате. У «Сити» 12 очков и десятая позиция.
В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Челси», а «Ман Сити» примет «Бернли».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
9-й тур
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 2:0 (1:0)
Голы: Сон Хын Мин, 5 (1:0). Ло Сельсо, 65 (2:0).
«Тоттенхэм»: Ллорис, Орье, Дайер, Алдервейрелд (Родон, 81), Регилон, Бергвайн (Лукас Моура, 73), Сиссоко, Хейбьерг, Ндомбеле (Ло Сельсо, 65), Сон Хын Мин, Кейн.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Ляпорт, Жоау Канселу, Де Брейне, Эрнандес, Бернарду Силва (Фоуден, 72), Махрез (Стерлинг, 72), Габриэл Жезус, Торрес.
Предупреждения: Сиссоко, 43. Рубен Диаш, 87. Торрес, 88. Кейн, 90.
Судья: Дин.
21 ноября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
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