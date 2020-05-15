Торрейра хочет покинуть «Арсенал» и вернуться в Италию

Агент полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры Пабло Бентанкур рассказал о желании своего клиента покинуть клуб.

— У Лукаса было немного плохое настроение из-за технических разногласий, — приводит слова Бентанкура TMW. — Сегодня он полностью восстановился.

Мне придется поговорить с «Арсеналом». Лукас хотел бы вернуться в Италию, но следует признать, что лондоцы относились к нему очень хорошо.

Торрейра перешел в «Арсенал» из «Сампдории». В текущем сезоне на счету хавбека 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.