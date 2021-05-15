Торресу понравился свой гол в стиле Ибрагимовича

Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес после победы над «Ньюкаслом» в 36-м туре чемпионата Англии (4:3) признался, что впечатлен своим голом со стандарта. В этой встрече испанец оформил хет-трик.

«Это была невероятная неделя, мы прошли в финал Лиги чемпионов, выиграли премьер-лигу, а я сделал хет-трик. Очень счастлив. Стараюсь расти день ото дня, а также стараюсь учиться у своих товарищей по команде и своего тренера. Стараюсь продолжать улучшаться и готовиться к финалу Лиги чемпионов. Я всегда стараюсь выходить на ближнюю штангу при стандартных положениях. Думаю, это был очень красивый гол», — цитирует BBC Торреса.