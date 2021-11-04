Торрес: «Салах был одним из двух лучших игроков мира последние пять или шесть лет»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Фернандо Торрес поделился мнением о форварде команды Мохамеде Салахе.

«Его стабильность изумительна, — приводит слова Торреса официальный сайт «Ливерпуля». — Последние два-три сезона были потрясающими. Об индивидуальных наградах футболистов говорят, когда они выигрывают трофеи с командой, но Салах был одним из двух лучших игроков мира последние пять или шесть лет».

В нынешнем сезоне 29-летний египтянин забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 14 матчах.