Торрес: «Салах был одним из двух лучших игроков мира последние пять или шесть лет»
Торрес считает, что Салах был одним из лучших игроков мира последние пять или шесть лет
16:29
Бывший нападающий «Ливерпуля» Фернандо Торрес поделился мнением о форварде команды Мохамеде Салахе.
«Его стабильность изумительна, — приводит слова Торреса официальный сайт «Ливерпуля». — Последние два-три сезона были потрясающими. Об индивидуальных наградах футболистов говорят, когда они выигрывают трофеи с командой, но Салах был одним из двух лучших игроков мира последние пять или шесть лет».
В нынешнем сезоне 29-летний египтянин забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 14 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/fernando-torres-salah-reds-forwards-and-klopp
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