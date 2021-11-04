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Торрес: «Салах был одним из двух лучших игроков мира последние пять или шесть лет»

Торрес считает, что Салах был одним из лучших игроков мира последние пять или шесть лет
16:29
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Фернандо Торрес поделился мнением о форварде команды Мохамеде Салахе.

«Его стабильность изумительна, — приводит слова Торреса официальный сайт «Ливерпуля». — Последние два-три сезона были потрясающими. Об индивидуальных наградах футболистов говорят, когда они выигрывают трофеи с командой, но Салах был одним из двух лучших игроков мира последние пять или шесть лет».

В нынешнем сезоне 29-летний египтянин забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 14 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/fernando-torres-salah-reds-forwards-and-klopp

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