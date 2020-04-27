Топ-бомбардир ЧМ, легенды «Ливерпуля», самый дорогой трансфер мира. Сборная игроков АПЛ, не выигрывавших чемпионство

Авторитетный портал ESPN составил сборную игроков английской премьер-лиги, никогда не выигрывавших титул чемпиона. В него вошел один действующий футболист чемпионата — нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн. Еще два игрока продолжают карьеру, но за пределами Англии — Луис Суарес («Барселона») и Гарет Бэйл («Реал»). Наибольшее представительство в сборной получил «Ливерпуль», который еще ни разу не выигрывал премьер-лигу.

Полностью состав виртуальной команды выглядит следующим образом: Брэд Фридель («Ньюкасл», «Ливерпуль», «Блэкберн», «Астон Вилла», «Тоттенхэм») — Роб Джонс («Ливерпуль»), Джейми Каррагер («Ливерпуль»), Марсель Десайи («Челси»), Стюарт Пирс («Ноттингем Форест», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Манчестер Сити») — Стивен Джеррард («Ливерпуль»), Хаби Алонсо («Ливерпуль») — Луис Суарес («Ливерпуль»), Джанфранко Дзола («Челси»), Гарет Бэйл («Саутгемптон», «Тоттенхэм») — Харри Кейн («Норвич», «Тоттенхэм»).