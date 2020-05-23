Тони Пьюлис: «Венгер пытался запретить ауты. Это был мед для моих ушей»

Бывший главный тренер «Стоук Сити» Тони Пьюлис рассказал о соперничестве с экс-наставником «Арсенала» Арсеном Венгером.

— Когда Венгер впервые назвал нас регбийной командой, мы уже трижды обыграли «Арсенал» на своем поле, — приводит BBC слова Пьюлиса. — Он постоянно уходил от вопроса о том, как наша команда, обладая гораздо меньшим талантом, чем «канониры», которая тратит в разы меньше, у которой нет таких тренировочных возможностей, продолжает его побеждать. Патрик Виейра, который тогда был капитаном «Арсенала», сказал мне: «Мы просто ненавидели приезжать в Стоук. Ваша команда была единственной, о которой Венгер постоянно говорил и работал над матчами с вами. Мы просто не могли вас обыграть».

Через год Венгер жаловался на то, что у нас слишком высокий газон. Он написал письмо в Федерацию футбола Англии, судьи и лайнсмены приходили и мерили высоту травы. Я знаю, что он даже пытался запретить ауты. Это был мед для моих ушей. Мы случайно узнали, что Рори Делап умеет бросать мяч из-за боковой очень далеко. Футболисты на тренировке устроили соревнование, а Рори кинул мяч до дальней штанги. Я никогда не видел ничего подобного.

После мы с Делапом поговорили, он рассказал, что в школе был чемпионом по метанию копья, оттуда и такой талант. У нас в руках оказалось потрясающее оружие, о котором мы узнали совершенно случайно. Это сейчас, например, у «Ливерпуля» есть тренер по аутам, а тогда нас все ругали за то, что мы используем Рори. Как только я увидел, что он делает, то решил, что мы будем использовать это каждый раз. Таким образом можно получить 8-9 дополнительных угловых в каждой игре.

Это влияло на соперников психологически. Например, «Вест Хэм» сдвинул рекламные щиты, чтобы мешать Делапу. Рори пришлось бросать из-за щитов, но он все равно добрасывал до середины штрафной.