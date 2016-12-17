03:44 17 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Тони Пьюлис: "МЮ" хочет быть на вершине, поэтому "Вест Бромвич" ждут проблемы"

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Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис в преддверии матча 17-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" отметил, что команду ждет тяжелая встреча. По словам наставника, соперник хочет быть на вершине.

- Мы посмотрели видео с матчами "МЮ", - цитирует Пьюлиса Sky Sports. - В четырех или пяти встречах они сыграли вничью, хотя могли легко выиграть. В другой ситуации "МЮ" победил бы и сейчас был бы на первом или втором месте. Соперник и так не слишком далеко от лидеров, но хочет быть на вершине. Поэтому нас ждут огромные проблемы.


 

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