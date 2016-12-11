18:17 11 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Тони Пулис: "Допустили одну ошибку, а Диегу Коста забил"

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Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис после матча 15-го тура премьер-лиги против "Челси" (0:1) отметил, что его команда допустила только одну ошибку в обороне, чем воспользовался Диегу Коста. По его словам, тем самым видна разница в классе между командами.

- Я очень разочарован, потому что Диегу Коста забил после ошибки Гарета Маколи, - приводит ВВС слова Пулиса. - Не хочу сейчас его критиковать, но до этого мы справлялись с атаками "Челси". Одна ошибка, и Коста перечеркнул все наши старания. Это разница в классе, которая разделяет наши команды.

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