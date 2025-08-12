Кроос обратился к Вирцу: «Ты особенный игрок и поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»

Бывший футболист «Реала» Тони Кроос считает, что полузащитник Флориан Вирц принял правильное решение, перейдя в «Ливерпуль» из «Байера».

«Ты особенный игрок, во многих отношениях. Когда я впервые увидел, как ты играешь в футбол, я сразу заметил, что в тебе есть что-то большее. Твоя способность двигаться в нужном направлении, твое первое касание, последний пас и даже завершение — все это уникально. Ты уверен в своих силах и излучаешь это. На мой взгляд, ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль», подкрепив свое настроение и убеждения», — цитирует Крооса Kicker.

Вирц выступал за «Байер» с 2020 года, а этим летом присоединился к «Ливерпулю». В сезоне-2024/25 полузащитник сыграл в 45 матчах за леверкузенскую команду во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 15 результативных передач. Ранее 22-летний футболист был признан игроком года в Германии согласно опросу Kicker.