Тони Адамс: «Не думаю, что «Ливерпуль» можно объявить чемпионом, пока не доигран сезон»

Бывший защитник и капитан «Арсенала» Тони Адамс поделился мнением о ситуации в чемпионате Англии, который приостановлен на месяц из-за пандемии коронавируса.

— Не думаю, что сезон будет завершен, — приводит Sky Sports слова Адамса. — Конечно, я надеюсь, что все будет хорошо и можно будет продолжить его, но будем реалистами, сегодня невозможно принимать какие-либо решения. Не думаю, что «Ливерпуль» может быть объявлен чемпионом, что мы можем опустить три команды из АПЛ в чемпионшип, или повысить в классе «Лидс» с «Вест Бромвичем». Надо посмотреть, что будет дальше и принимать взвешенные решения. Если отменят чемпионат Европы, то можно доиграть сезон в период, когда должен был состояться этот турнир. Меня бы это устроило, но может быть и другой сценарий, кто знает?

После 29 туров чемпионата Англии-2019/20 «Ливерпуль» идет на 1-й строчке в турнирной таблице с 82 очками. Ближайший преследователь — «Манчестер Сити» — отстает на 25 очков, но имеет матч в запасе.