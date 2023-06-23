Тонали сегодня должен будет пройти медосмотр для перехода в «Ньюкасл»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали близок к тому, чтобы стать футболистом «Ньюкасла», утверждает журналист Николо Скира.

В пятницу, 23 июня 23-летний итальянец должен будет пройти медосмотр для завершения трансфера.

Сумма сделки составит 80 миллионов евро с учетом бонусов, игрок подпишет контракт с зарплатой в размере 8 миллионов евро в год без учета бонусных выплат.

Тонали выступает за «Милан» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.