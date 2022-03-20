Томас Тухель считает, что соперники в АПЛ пользуются проблемами «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что соперники пользуются проблемами команды.

«Мы не сдадимся пока все не будет решено, будем выкладываться на 100 процентов, иначе мы не можем. Соперники пользуются тем, что у «Челси» есть проблемы. Тем не менее, они заслуживают находиться там, где есть. Наша задача — позаботиться о том, чтобы набрать как можно больше очков», — цитирует Тухеля Goal.com.