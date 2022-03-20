Томас Тухель прокомментировал игру «Челси» в последних матчах

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил игру команды после матча 1/4 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» (2:0). «Синие» одержали 12 побед в 13 последних играх.

«Наши соперники также показывают невероятно сильную форму. Они делают это на протяжении трех последних лет, поэтому нашей серии недостаточно.

В последних 12 матчах мы не всегда демонстрировали хорошую игру и иногда добивались результата лишь благодаря удаче. У нас был непростой период, когда мы дали возможность «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» уйти в отрыв», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

После 28 туров АПЛ «синие» набрали 59 очков и расположились на 3-м месте в турнирной таблице. Лидером чемпионата на данный момент является «Манчестер Сити» с 70 очками, у «Ливерпуля» (69) на 1 балл меньше.