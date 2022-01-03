Томас Тухель о ситуации с Лукаку: «Путь назад есть всегда»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча АПЛ против «Ливерпуля» (2:2) рассказал о ситуации с Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард не был включен в заявку на игру.

«Есть ли для Лукаку путь назад в состав «Челси»? Он наш игрок, — сказал Тухель в послематчевом флеш-интервью. — Путь назад есть всегда. Мы решим этот вопрос в Кобхэме (на тренировочной базе клуба — Прим. «СЭ») за закрытыми дверями.

Как только мы — клуб, тренер, пример решение, и как только Ромелу узнает об этом, то вы тоже узнаете. Не раньше. Сейчас не время обсуждать это. Давайте чуть-чуть подождем, и я предоставлю вам информацию».

Ранее бельгийский форвард выразил недовольство своей ролью в команде и признался в любви к «Интеру», из которого ушел летом.