Томас Тухель о ситуации с Лукаку: «Путь назад есть всегда»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель после матча АПЛ против «Ливерпуля» (2:2) рассказал о ситуации с Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард не был включен в заявку на игру.
«Есть ли для Лукаку путь назад в состав «Челси»? Он наш игрок, — сказал Тухель в послематчевом флеш-интервью. — Путь назад есть всегда. Мы решим этот вопрос в Кобхэме (на тренировочной базе клуба — Прим. «СЭ») за закрытыми дверями.
Как только мы — клуб, тренер, пример решение, и как только Ромелу узнает об этом, то вы тоже узнаете. Не раньше. Сейчас не время обсуждать это. Давайте чуть-чуть подождем, и я предоставлю вам информацию».
Ранее бельгийский форвард выразил недовольство своей ролью в команде и признался в любви к «Интеру», из которого ушел летом.
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