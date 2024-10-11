Томас Тухель может возглавить сборную Англии

Бывший наставник «Баварии» Томас Тухель ведет переговоры с Футбольной ассоциацией Англии о его назначении главным тренером национальной сборной, сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсетях.

Последним местом работы 51-летнего специалиста была «Бавария», которую он покинул 30 июня нынешнего года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2022/23.

Ранее в тренерской карьере Тухель возглавлял «Майнц», дортмундскую «Боруссию», «ПСЖ» и «Челси».