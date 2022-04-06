Томас Тухель может возглавить «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года

Главный тренер «Челси» Томас Тухель может летом 2022 года возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport Bild.

По данным источника, сам специалист хочет остаться в лондонском клубе, он надеется на то, что ситуация в «Челси» улучшится и ему не придется уходить.

Возглавить «МЮ» может также Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг.

После 30 туров АПЛ клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко.