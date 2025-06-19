Футбол
19 июня 2025, 02:40

Франк: «Я поддерживаю фундамент, который построил Постекоглу»

Павел Лопатко

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк в интервью клубной пресс-службе поблагодарил своего предшественника Анге Постекоглу за работу.

«Я думаю, что Анге сделал что-то особенное. Он навсегда останется легендой «Тоттенхэма». Важно понимать, что мы все стоим на плечах других игроков. Я поддерживаю фундамент, который построил Постекоглу, и его тренерский штаб, и я очень скромен в этом отношении. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы продолжить ту великую работу, которую он проделал», — сказал датский специалист.

Франк назвал «Тоттенхэм» масштабным клубом с огромным потенциалом.

«Мы еще не сыграли ни одной игры. Надеюсь, мы одержим много побед. Мы будем усердно работать каждый день, чтобы создать как можно больше волшебных моментов для болельщиков и объединить их, и в конце сезона у нас будет очень хороший сезон», — добавил главный тренер.

«Тоттенхэм» уволил Постекоглу в начале июня, на посту главного тренера его заменил Томас Франк. Грек возглавлял команду с 2023 года. В сезоне-2024/25 «шпоры» под его руководством выиграли Лигу Европы и завоевали первый трофей с 2008 года.

