Франк: «Я поддерживаю фундамент, который построил Постекоглу»
Новый главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк в интервью клубной пресс-службе поблагодарил своего предшественника Анге Постекоглу за работу.
«Я думаю, что Анге сделал что-то особенное. Он навсегда останется легендой «Тоттенхэма». Важно понимать, что мы все стоим на плечах других игроков. Я поддерживаю фундамент, который построил Постекоглу, и его тренерский штаб, и я очень скромен в этом отношении. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы продолжить ту великую работу, которую он проделал», — сказал датский специалист.
Франк назвал «Тоттенхэм» масштабным клубом с огромным потенциалом.
«Мы еще не сыграли ни одной игры. Надеюсь, мы одержим много побед. Мы будем усердно работать каждый день, чтобы создать как можно больше волшебных моментов для болельщиков и объединить их, и в конце сезона у нас будет очень хороший сезон», — добавил главный тренер.
«Тоттенхэм» уволил Постекоглу в начале июня, на посту главного тренера его заменил Томас Франк. Грек возглавлял команду с 2023 года. В сезоне-2024/25 «шпоры» под его руководством выиграли Лигу Европы и завоевали первый трофей с 2008 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|19
|14
|3
|2
|37-12
|45
|
2
|Ман. Сити
|18
|13
|1
|4
|43-17
|40
|
3
|Астон Вилла
|19
|12
|3
|4
|30-23
|39
|
4
|Ливерпуль
|18
|10
|2
|6
|30-26
|32
|
5
|МЮ
|19
|8
|6
|5
|33-29
|30
|
6
|Челси
|19
|8
|6
|5
|32-21
|30
|
7
|Эвертон
|19
|8
|4
|7
|20-20
|28
|
8
|Сандерленд
|18
|7
|7
|4
|20-18
|28
|
9
|Кр. Пэлас
|18
|7
|5
|6
|21-20
|26
|
10
|Фулхэм
|18
|8
|2
|8
|25-26
|26
|
11
|Ньюкасл
|19
|7
|5
|7
|26-24
|26
|
12
|Брентфорд
|18
|8
|2
|8
|28-26
|26
|
13
|Тоттенхэм
|18
|7
|4
|7
|27-23
|25
|
14
|Брайтон
|19
|6
|7
|6
|28-27
|25
|
15
|Борнмут
|19
|5
|8
|6
|29-35
|23
|
16
|Лидс
|18
|5
|5
|8
|25-32
|20
|
17
|Нот. Форест
|19
|5
|3
|11
|18-30
|18
|
18
|Вест Хэм
|19
|3
|5
|11
|21-38
|14
|
19
|Бернли
|19
|3
|3
|13
|20-37
|12
|
20
|Вулверхэмптон
|19
|0
|3
|16
|11-40
|3
|30.12
|22:30
|Бернли – Ньюкасл
|1 : 3
|30.12
|22:30
|Челси – Борнмут
|2 : 2
|30.12
|22:30
|Нот. Форест – Эвертон
|0 : 2
|30.12
|22:30
|Вест Хэм – Брайтон
|2 : 2
|30.12
|23:15
|Арсенал – Астон Вилла
|4 : 1
|30.12
|23:15
|МЮ – Вулверхэмптон
|1 : 1
|1.01
|20:30
|Кр. Пэлас – Фулхэм
|- : -
|1.01
|20:30
|Ливерпуль – Лидс
|- : -
|1.01
|23:00
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|1.01
|23:00
|Сандерленд – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|19
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|11
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|9
|П
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|15
|1
|5
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|12
|1
|4
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|18
|1
|3