Главный тренер «Тоттенхэма» Франк — о победе над «Вест Хэмом»: «Мы явно доминировали»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал крупную победу над «Вест Хэмом» (3:0) в матче 4-го тура АПЛ.

«Это была чистая, заслуженная победа. Я думаю, что первые 20 минут были более равными. У «Вест Хэма» было несколько моментов в штрафной, но после этого мы явно доминировали. Игра Лукаса Бергвалля? Он был действительно впечатляющим. Я так рад за него», — приводит слова Франка Sky Sports.

«Тоттенхэм» (9 очков) поднялся на второе место в АПЛ. «Вест Хэм» (3) остался 18-м в турнирной таблице.