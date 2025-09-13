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13 сентября 2025, 22:56

Главный тренер «Тоттенхэма» Франк — о победе над «Вест Хэмом»: «Мы явно доминировали»

Ана Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал крупную победу над «Вест Хэмом» (3:0) в матче 4-го тура АПЛ.

«Это была чистая, заслуженная победа. Я думаю, что первые 20 минут были более равными. У «Вест Хэма» было несколько моментов в штрафной, но после этого мы явно доминировали. Игра Лукаса Бергвалля? Он был действительно впечатляющим. Я так рад за него», — приводит слова Франка Sky Sports.

«Тоттенхэм» (9 очков) поднялся на второе место в АПЛ. «Вест Хэм» (3) остался 18-м в турнирной таблице.

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ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Томас Франк
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
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