Том Хаддлстоун станет играющим тренером молодежной команды «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Том Хаддлстоун в ближайшее время присоединится к «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Athletic, 35-летний англичанин будет назначен играющим тренером молодежной команды.

Хаддлстоун этим летом стал свободным агентом, так как 1 июля у него закончился контракт с «Халл Сити». Ранее он выступал за «Дерби Каунти», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».

За свою карьеру Хаддлстону сыграл в 242 матчах АПЛ, забил 11 голов и сделал 28 голевых передач.