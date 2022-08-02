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Сегодня, 06:23

Том Хаддлстоун станет играющим тренером молодежной команды «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Том Хаддлстоун в ближайшее время присоединится к «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Athletic, 35-летний англичанин будет назначен играющим тренером молодежной команды.

Хаддлстоун этим летом стал свободным агентом, так как 1 июля у него закончился контракт с «Халл Сити». Ранее он выступал за «Дерби Каунти», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».

За свою карьеру Хаддлстону сыграл в 242 матчах АПЛ, забил 11 голов и сделал 28 голевых передач.

Том Хаддлстоун
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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