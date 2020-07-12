Тоби Алдервейрелд: «Верим, что «Тоттенхэм» сможет выйти в Лигу Европы»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд подвел итог матча 35-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:1).

— Мы действительно хотели выиграть эту игру, но вы знаете, как это сложно без болельщиков, — приводит слова Алдервейрелда Sky Sports. - Это совершенно другая атмосфера, но я думаю, что мы сделали все, что могли. Мы боролись. Нам немного повезло в том, что сегодня мы набрали три очка.

Мы должны вести игру за игрой. Мы должны продолжать идти вперед и показывать страсть, как сегодня. Мы верим, что сможем выйти в Лигу Европы.