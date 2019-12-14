Тирни выбыл на три месяца

Как уже сообщал «СЭ», защитник «Арсенала» Крис Тирни выбыл из-за вывиха плеча. Он пропустит три месяца, сообщает Sky Sports.

Тирни получил повреждение плеча в матче с «Вест Хэмом» (3:1), покинув поле в середине первого тайма.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 12 матчей в футболке «канониров», отличившись двумя голевыми передачами.

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