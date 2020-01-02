Тирни перенес операцию. Он приступит к тренировкам в марте

Защитник «Арсенала» Крис Тирни перенес операцию на травмированном плече. Ожидается, что он восстановиться к марту, сообщает официальный сайт «канониров».

Защитник вывихнул правое плечо во время матча 16-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1). Футболист успешно перенес операцию и теперь около трех месяцев будет проходить реабилитацию.

Ранее «Арсенал» сообщил, что защитник Калум Чемберс также перенес операцию на травмированном колене. Он пропустит от 6 до 9 месяцев.