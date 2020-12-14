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Тирни: «Арсеналу» повезло, что у нас есть отличный тренер. Нам просто нужно показать себя лучше»

06:54
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Защитник «Арсенала» Киран Тирни подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (0:1).

«Мы не показываем тренеру то, на что мы способны и насколько мы в него верим. В каждом матче есть признаки улучшения нашей игры, но этого все еще недостаточно. Перед перерывом могли выйти вперед, но мы этого не сделали.

Тяжелая работа — единственное, что может исправить наше положение. Нам нет никаких оправданий. Я не могу сказать ничего другого, что заставило бы болельщиков поверить в то, что из этого выйдет что-то хорошее. Нам повезло, что у нас есть отличный тренер. Нам просто нужно показать себя лучше на поле», — приводит слова Тирни BBC Sport.

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