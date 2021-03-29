Тимо Вернер не планирует уходить из «Челси» в летнее трансферное окно

Нападающий «Челси» Тимо Вернер не собирается уходить из клуба в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации СМИ, 25-летний немецкий футболист уверен в том, что в «Челси» он достигнет больших успехов, чем в любом другом клубе. Отмечается, что назначение соотечественника Вернера Томаса Тухеля стало важным фактором в желании нападающего остаться в Англии. Ранее сообщалось, что клуб рассматривал идею продажи игрока в ближайший год.

Вернер перешел в «Челси» летом 2020 года из «Лейпцига» за 53 миллиона евро. В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 39 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.