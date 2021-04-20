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Times узнала о возможном отказе одного из английских клубов участвовать в Суперлиге

17:21
Футболист «Лидса» перед матчем с «Ливерпулем» в специальной футболке против создания Суперлиги. Фото AFP
Футболист «Лидса» перед матчем с «Ливерпулем» в специальной футболке против создания Суперлиги. Фото AFP
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Один из английских клубов-участников футбольной Суперлиги задумался о выходе из нового турнира. Об этом сообщает британская газета The Times.

По информации источника, руководство клуба обеспокоено реакцией своих болельщиков на решение войти в Суперлигу. Часть людей из управления командой считают, что не следует идти против мнения фанатов.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

В АПЛ, серии А, РПЛ и ла лиге выступили против создания Суперлиги.

19 апреля президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что игроки клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.

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