Times: Гвардиола получил предложение возглавить сборную Англии, он должен принять решение в ближайшие недели

Футбольная ассоциация Англии (ФА) предложила главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле возглавить национальную команду страны, сообщает The Times.

53-летний специалист еще не дал ответ, однако в организации ожидают, что Гвардиола примет решение о своем будущем в ближайшие недели.

В июле сборная Англии объявила об уходе главного тренера команды Гарета Саутгейта. Специалист решил покинуть пост по собственному желанию.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время горожане шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.