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Сегодня, 18:05

Times: Гвардиола получил предложение возглавить сборную Англии, он должен принять решение в ближайшие недели

Алина Савинова
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Хосеп Гвардиола.
Фото AFP

Футбольная ассоциация Англии (ФА) предложила главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле возглавить национальную команду страны, сообщает The Times.

53-летний специалист еще не дал ответ, однако в организации ожидают, что Гвардиола примет решение о своем будущем в ближайшие недели.

В июле сборная Англии объявила об уходе главного тренера команды Гарета Саутгейта. Специалист решил покинуть пост по собственному желанию.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время горожане шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Англии по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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Букайо Сака

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Коул Палмер

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 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
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Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 5 1 2
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