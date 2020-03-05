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Тим Крул: «Все говорили, что я хорош в отражении пенальти»

10:56
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Вратарь «Норвича» Тим Крул выразил радость по поводу выхода команды в четвертьфинал Кубка Англии. В 1/8 финала «канарейки» в серии послематчевых пенальти победили «Тоттенхэм».

— Вот для чего мы и работаем, — цитирует ВВС Крула. — Когда ты маленький мальчик, то мечтаешь отбивать пенальти, помогать клубу побеждать. Поэтому сегодня я счастлив. Все говорили, что я хорош в отражении пенальти. Поэтому я очень старался оправдать это. Мы с тренером много практикуемся, работаем над этим. Это невероятно. Возможно, эта игра станет переломным моментом в сезоне.

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