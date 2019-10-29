Тим Крул повредил колено

После матча 10-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:3) у вратаря «Норвича» Тима Крула возникли проблемы с коленом. В ближайшее время ему предстоит пройти дополнительное обследование, сообщает Sky Sports.

В этой игре 31-летний голландец отразил два пенальти.

Крул перешел в «Норвич» в июле прошлого года из «Брайтона» на правах свободного агента. В текущем сезоне АПЛ вратарь провел 8 матчей и пропустил 17 мячей.

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