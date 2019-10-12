Бывший вратарь сборной США Тим Хоуард назвал Роя Кина лучшим футболистом из всех, с которыми ему довелось выступать. Хоуард и Кин вместе играли за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2005 год.

— Мне довелось играть с огромным количеством потрясающих футболистов и лидеров, но никто из них не был лучше Роя Кина, с которым мы выступали в «МЮ», — цитирует ESPN Хоуарда. — Он был самым жестким сукиным сыном. Как тренер он научил меня стойкости и умению не сдаваться. Я многое от него узнал.