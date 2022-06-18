Тилеманс не собирается продлевать контракт с «Лестером»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс не рассматривает возможность продления контракта сейчас. По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок может быть будет готов обсудить этот вариант в сентябре, если не уйдет из команды, но не сейчас.

Ранее появилась информация, что «Арсенал» заинтересован в Тилемансе, но пока официальных предложений не было. Другие клубы также следят за ситуацией.

Напомним, Тилеманс перешел в «Лестер» из «Монако» в январе 2019 года. За английский клуб полузащитник в 158 матчах во всех турнирах забил 24 гола и отдал 24 результативные передачи.