Тиагу уже находится на базе «Ливерпуля»
16:26
Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара прибыл в Англию. Он уже находится на базе «Ливерпуля», сообщает Sky Sports.
По данным британских СМИ, «Ливерпуль» заплатит за 29-летнего испанца 20 миллионов фунтов. Также, сделка подразумевает возможные бонусные выплаты в размере 7 миллионов фунтов, которые будут осуществлены в случае, если мерсисайдцы выиграют чемпионат Англии или Лигу чемпионов. Часть бонусов «Ливерпуль» обязан выплатить в случае, если игрок достигнет определенных индивидуальных статистических показателей.
В прошлом сезоне Алькантара провел 40 матчей за «Баварию» и забил три мяча при двух голевых передачах.
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