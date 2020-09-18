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Тиагу уже находится на базе «Ливерпуля»

16:26
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Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара прибыл в Англию. Он уже находится на базе «Ливерпуля», сообщает Sky Sports.

По данным британских СМИ, «Ливерпуль» заплатит за 29-летнего испанца 20 миллионов фунтов. Также, сделка подразумевает возможные бонусные выплаты в размере 7 миллионов фунтов, которые будут осуществлены в случае, если мерсисайдцы выиграют чемпионат Англии или Лигу чемпионов. Часть бонусов «Ливерпуль» обязан выплатить в случае, если игрок достигнет определенных индивидуальных статистических показателей.

В прошлом сезоне Алькантара провел 40 матчей за «Баварию» и забил три мяча при двух голевых передачах.

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