Тиагу уже находится на базе «Ливерпуля»

Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара прибыл в Англию. Он уже находится на базе «Ливерпуля», сообщает Sky Sports.

? Thiago has arrived at Melwood! ?



He's set to complete his move from Bayern Munich to the Premier League champions today??? — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 18, 2020

По данным британских СМИ, «Ливерпуль» заплатит за 29-летнего испанца 20 миллионов фунтов. Также, сделка подразумевает возможные бонусные выплаты в размере 7 миллионов фунтов, которые будут осуществлены в случае, если мерсисайдцы выиграют чемпионат Англии или Лигу чемпионов. Часть бонусов «Ливерпуль» обязан выплатить в случае, если игрок достигнет определенных индивидуальных статистических показателей.

В прошлом сезоне Алькантара провел 40 матчей за «Баварию» и забил три мяча при двух голевых передачах.