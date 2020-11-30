Защитник «Челси» Тиагу Силва прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:0).

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но нам удалось заработать очко. Теперь пора отдохнуть. С нетерпением жду матч Лиги чемпионов в среду», — написал Силва в Twitter.

«Тоттенхэм» благодаря ничьей в дерби набрал 21 очко и вернулся на первое место турнирной таблицы. «Ливерпуль» отстает по дополнительным показателям, а «Челси» идет третьим, имея в активе 19 очков.