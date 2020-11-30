Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Тиагу Силва — о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали, но нам удалось заработать очко»

02:27
Теги:

Защитник «Челси» Тиагу Силва прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:0).

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но нам удалось заработать очко. Теперь пора отдохнуть. С нетерпением жду матч Лиги чемпионов в среду», — написал Силва в Twitter.

«Тоттенхэм» благодаря ничьей в дерби набрал 21 очко и вернулся на первое место турнирной таблицы. «Ливерпуль» отстает по дополнительным показателям, а «Челси» идет третьим, имея в активе 19 очков.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир