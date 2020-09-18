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Тиагу Алькантара: «Уход из «Баварии» — самое сложное решение в моей карьере»

19:59
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Полузащитник Тиагу Алькантара написал прощальное письмо «Баварии». Сегодня хавбек перешел из мюнхенского клуба в «Ливерпуль».

— Для меня это было самое сложное решение в карьере, — написал Тиагу в письме. — Я решил завершить главу в этом невероятном клубе. Клубе, в котором я вырос и прогрессировал как игрок за последние семь лет.

Были победы, успех, моменты радости и тяжелые времена. Но больше всего я горжусь, что я приехал в Мюнхен молодым человеком, полным мечтаний и проникся клубом, его историей, философией, языком и культурой. Я научился любить и уважать традиции, с которыми я прощаюсь, но не забуду никогда.

Мы с семьей прожили невероятные моменты в городе, на Зебендер Штрассе и, конечно, на «Альянц Арене». Прожили вместе с вами, семья «Баварии», которая каждую секунду любила меня и относилась очень хорошо.

Мое решение связано исключительно со спортивными причинами. Как футболист я нуждаюсь в новых вызовах. «Бавария» — всегда мое родное место. Огромное спасибо".

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