Тиагу Алькантара: «Хочу выиграть с «Ливерпулем» максимально возможное количество трофеев»

Новичок «Ливерпуля» Тиагу Алькантара выразил надежду, что ему удастся принести пользу новому клубу. Хавбек перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» этим летом.

— У меня невероятное чувство, — цитирует официальный сайт «Ливерпуля» Тиагу Алькантара. — Я ждал этого момента долгое время, я очень рад оказаться здесь.

С годами хочется выигрывать как можно больше трофеев. Когда побеждаешь, хочешь побеждать еще больше. Думаю, этот клуб олицетворяет то, чего я хочу. Я хочу достичь всех целей и выиграть максимально возможное количество трофеев.

Кроме того, мне нужна семейная атмосфера в клубе, и я думаю, что здесь это тоже будет.

Мне нужно как можно скорее адаптироваться, сроки сейчас сжатые, мы стартовали позднее, но это футбол. Буду помогать в обороне, атаке и в психологии.