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Сегодня, 01:39

Тиаго Силва не собирается переходить во «Флуминенсе»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Челси» Тиагу Силва прокомментировал новости о том, что он продолжит карьеру во «Флуминенсе».

«Между мной и «Флуминенсе» ничего нет. Я продлил свой контракт, потому что хочу остаться в «Челси». Я даже сказал жене, что ничего не знаю об этих слухах и о встрече с правлением «Флуминенсе». Я всегда уважал свои контракты», — приводит слова Силвы ESPN.

Ранее сообщалось, что 38-летний бразилец хочет завершить карьеру во «Флуминенсе», отыграв еще год в своем первом клубе.

?В этом сезоне Силва сыграл в 32 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Тиагу Силва
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
ФК Челси
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2
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3
 Ньюкасл 35 18 12 5 63-31 66
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
7
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
8
 Брайтон 33 16 7 10 63-45 55
9
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
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 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
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 Челси 35 11 10 14 36-41 43
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 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
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 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 35 10 7 18 38-50 37
16
 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
17
 Эвертон 35 7 11 17 32-53 32
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 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
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 Лестер 35 8 6 21 49-64 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
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