Тиаго Силва был признан лучшим игроком сезона в «Челси»
Защитник Тиаго Силва признан лучшим игроком сезона в «Челси», сообщает пресс-служба «синих».
38-летний игрок набрал 61 процент голосов по результатам опроса среди болельщиков. Он стал вторым бразильцем после Виллиана в 2016-м, кто был признан лучшим игроком сезона в «Челси».
В этом сезоне Силва провел за клуб 35 матчей и отдал 2 результативные передачи.
Предыдущие два сезона лучшим игроком «Челси» признавался Мэйсон Маунт.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|5
|5
|94-33
|89
|
2
|Арсенал
|38
|26
|6
|6
|88-43
|84
|
3
|МЮ
|38
|23
|6
|9
|58-43
|75
|
4
|Ньюкасл
|38
|19
|14
|5
|68-33
|71
|
5
|Ливерпуль
|38
|19
|10
|9
|75-47
|67
|
6
|Брайтон
|38
|18
|8
|12
|72-53
|62
|
7
|Астон Вилла
|38
|18
|7
|13
|51-46
|61
|
8
|Тоттенхэм
|38
|18
|6
|14
|70-63
|60
|
9
|Брентфорд
|38
|15
|14
|9
|58-46
|59
|
10
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|55-53
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|40-49
|45
|
12
|Челси
|38
|11
|11
|16
|38-47
|44
|
13
|Вулверхэмптон
|38
|11
|8
|19
|31-58
|41
|
14
|Вест Хэм
|38
|11
|7
|20
|42-55
|40
|
15
|Борнмут
|38
|11
|6
|21
|37-71
|39
|
16
|Нот. Форест
|38
|9
|11
|18
|38-68
|38
|
17
|Эвертон
|38
|8
|12
|18
|34-57
|36
|
18
|Лестер
|38
|9
|7
|22
|51-68
|34
|
19
|Лидс
|38
|7
|10
|21
|48-78
|31
|
20
|Саутгемптон
|38
|6
|7
|25
|36-73
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|5 : 0
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 4
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|4 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|30
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|28
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|36
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|25
|1
|6
Новости