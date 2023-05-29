Тиаго Силва был признан лучшим игроком сезона в «Челси»

Защитник Тиаго Силва признан лучшим игроком сезона в «Челси», сообщает пресс-служба «синих».

38-летний игрок набрал 61 процент голосов по результатам опроса среди болельщиков. Он стал вторым бразильцем после Виллиана в 2016-м, кто был признан лучшим игроком сезона в «Челси».

В этом сезоне Силва провел за клуб 35 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Предыдущие два сезона лучшим игроком «Челси» признавался Мэйсон Маунт.