The Touchline: «Манчестер Сити» сохранит Мареску до конца сезона независимо от результатов

Руководство «Манчестер Сити» не планирует увольнять главного тренера Энцо Мареску до конца сезона-2026/27 независимо от результатов команды, сообщает The Touchline.

По информации источника, еще перед началом сезона в клубе приняли решение не пересматривать положение 46-летнего специалиста до лета 2027 года.

«Манчестер Сити» намерен избежать частых тренерских перестановок, как в «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В качестве примера руководство рассматривает «Арсенал», который сохранил доверие к Микелю Артете, несмотря на трудности в первые годы его работы.

Мареска возглавил «горожан» 29 июня 2026 года, сменив Хосепа Гвардиолу. Итальянский специалист подписал трехлетний контракт до лета 2029-го. Ранее он работал в системе «Сити», возглавлял «Лестер» и «Челси».

После 11 туров «Манчестер Сити» занимает третье место в АПЛ с 22 очками. В следующем матче команда сыграет с «Наполи» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов 24 ноября.