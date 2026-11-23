The Touchline: «Манчестер Сити» сохранит Мареску до конца сезона независимо от результатов
Руководство «Манчестер Сити» не планирует увольнять главного тренера Энцо Мареску до конца сезона-2026/27 независимо от результатов команды, сообщает The Touchline.
По информации источника, еще перед началом сезона в клубе приняли решение не пересматривать положение 46-летнего специалиста до лета 2027 года.
«Манчестер Сити» намерен избежать частых тренерских перестановок, как в «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В качестве примера руководство рассматривает «Арсенал», который сохранил доверие к Микелю Артете, несмотря на трудности в первые годы его работы.
Мареска возглавил «горожан» 29 июня 2026 года, сменив Хосепа Гвардиолу. Итальянский специалист подписал трехлетний контракт до лета 2029-го. Ранее он работал в системе «Сити», возглавлял «Лестер» и «Челси».
После 11 туров «Манчестер Сити» занимает третье место в АПЛ с 22 очками. В следующем матче команда сыграет с «Наполи» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов 24 ноября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|17-7
|28
|
2
|Брайтон
|11
|7
|1
|3
|26-9
|22
|
3
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|22-14
|22
|
4
|Ливерпуль
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|
5
|Брентфорд
|12
|5
|5
|2
|24-11
|20
|
6
|Лидс
|12
|5
|5
|2
|17-9
|20
|
7
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|18-14
|18
|
8
|Челси
|12
|5
|1
|6
|22-23
|16
|
9
|Эвертон
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Тоттенхэм
|11
|4
|3
|4
|12-11
|15
|
11
|Астон Вилла
|11
|3
|5
|3
|14-17
|14
|
12
|Халл Сити
|11
|3
|5
|3
|13-11
|14
|
13
|Ньюкасл
|11
|3
|4
|4
|15-18
|13
|
14
|Ковентри
|12
|4
|0
|8
|13-24
|12
|
15
|Нот. Форест
|12
|3
|3
|6
|12-17
|12
|
16
|Ипсвич
|11
|3
|2
|6
|15-22
|11
|
17
|Фулхэм
|11
|2
|5
|4
|11-13
|11
|
18
|Сандерленд
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
19
|МЮ
|12
|1
|5
|6
|14-27
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|11
|2
|1
|8
|12-27
|7
|27.11
|23:00
|Нот. Форест – Челси
|3 : 2
|28.11
|18:00
|Лидс – Ковентри
|3 : 0
|28.11
|18:00
|МЮ – Брентфорд
|0 : 4
|28.11
|20:30
|Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.11
|15:00
|Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|29.11
|17:05
|Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|29.11
|17:05
|Кристал Пэлас – Халл Сити
|- : -
|29.11
|17:05
|Фулхэм – Борнмут
|- : -
|29.11
|17:05
|Сандерленд – Тоттенхэм
|- : -
|29.11
|19:30
|Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Брэдли Барколя
Ливерпуль
|4
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|7
|1
|2
|
|
Джеймс Тарковски
Эвертон
|11
|1
|2