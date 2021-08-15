The Times: «Тоттенхэм» не собирается отпускать Кейна в «Манчестер Сити» этим летом

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн должен провести этот сезон в лондонском клубе. Президент «шпор» Дэниэл Леви не меняет позицию по вопросу будущего форварда сборной Англии и намерен сохранить его в составе «Тоттенхэма», сообщает The Times.

В «Тоттенхэме» считают, что «Манчестер Сити» слишком поздно начал действовать. До закрытия трансферного окна осталось 17 дней, поэтому «шпорам» будет сложно найти замену для ведущего нападающего.

Стороны могут вернуться к обсуждению будущего форварда в конце этого сезона, когда у Гарри останется два года по действующему контракту с «Тоттенхэмом».

Напомним, что англичанин не попал в заявку на матч первого тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Сити».