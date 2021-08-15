The Times: «Тоттенхэм» не собирается отпускать Кейна в «Манчестер Сити» этим летом
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн должен провести этот сезон в лондонском клубе. Президент «шпор» Дэниэл Леви не меняет позицию по вопросу будущего форварда сборной Англии и намерен сохранить его в составе «Тоттенхэма», сообщает The Times.
В «Тоттенхэме» считают, что «Манчестер Сити» слишком поздно начал действовать. До закрытия трансферного окна осталось 17 дней, поэтому «шпорам» будет сложно найти замену для ведущего нападающего.
Стороны могут вернуться к обсуждению будущего форварда в конце этого сезона, когда у Гарри останется два года по действующему контракту с «Тоттенхэмом».
Напомним, что англичанин не попал в заявку на матч первого тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Сити».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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