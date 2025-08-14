The Times: «Тоттенхэм» готов предложить 45-50 миллионов фунтов за Эзе

«Тоттенхэм» готовит предложение «Кристал Пэлас» по трансферу полузащитника Эберечи Эзе, сообщает The Times.

По информации источника, «шпоры» намерены предложить от 45 до 50 миллионов фунтов за 27-летнего игрока. При этом в контракте Эзе прописаны отступные на сумму 68 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что интерес к полузащитнику также проявляет «Арсенал».

Эзе выступает за «Кристал Пэлас» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он провел за команду 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.