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The Times: Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед» летом

23:31
Маурисио Почеттино. Фото AFP
Маурисио Почеттино. Фото AFP
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заинтересован в работе с «Манчестер Юнайтед». Он сообщил своему окружению, что готов возглавить английский клуб летом, утверждает The Times.

Об отставке Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера «МЮ» официально объявили в воскресенье. Последним матчем норвежца во главе «Юнайтед» стала гостевая встреча с «Уотфордом» (1:4) в рамках 12-го тура чемпионата Англии.

Временным исполняющим обязанности главного тренера будет Майкл Кэррик. Сейчас клуб ищет специалиста, который мог бы доработать с командой до конца сезона.

«Манчестер Юнайтед», набрав 17 очков в 12 матчах, располагается на 7-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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