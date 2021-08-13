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The Times: «Арсенал» готов продать Обамеянга

13:40
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«Арсенал» готов продать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Times.

По информации источника, «канониры» готовы выслушать предложения других клубов по 32-летнему габонцу. В случае если клуб получит предложение, которое посчитает для себя выгодным, он примет его.

Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 39 матчей за команду, на его счету 15 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.thetimes.co.uk/article/brentford-v-arsenal-mikel-arteta-is-running-out-of-excuses-as-old-issues-remain-kxf390vt2

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Иван Торопцев все материалы автора

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