The Times: «Арсенал» готов продать Обамеянга
13:40
«Арсенал» готов продать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Times.
По информации источника, «канониры» готовы выслушать предложения других клубов по 32-летнему габонцу. В случае если клуб получит предложение, которое посчитает для себя выгодным, он примет его.
Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 39 матчей за команду, на его счету 15 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 25 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/brentford-v-arsenal-mikel-arteta-is-running-out-of-excuses-as-old-issues-remain-kxf390vt2
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