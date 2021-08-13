The Times: «Арсенал» готов продать Обамеянга

«Арсенал» готов продать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Times.

По информации источника, «канониры» готовы выслушать предложения других клубов по 32-летнему габонцу. В случае если клуб получит предложение, которое посчитает для себя выгодным, он примет его.

Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 39 матчей за команду, на его счету 15 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 25 миллионов евро.