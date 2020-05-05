The Telegraph: Партей сообщил окружению, что хочет продолжить карьеру в «Арсенале»

Полузащитник «Атлетико» Томас Партей намерен перейти в «Арсенал», сообщает The Telegraph.

По информации источника, 26-летний ганец уже сказал своему окружению, что планирует проявить себя в составе «канониров» и надеется, что клубам удастся договориться о сделке. Сообщается, что сумма отступных за футболиста составляет 45 миллионов фунтов. Источник сообщает, что интерес «Атлетико» к форварду «Арсенала» Александру Ляказетту может помочь сделке, так как оба клуба не хотят тратить большие деньги из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Партей провел 35 матчей за «Атлетико» в сезоне-2019/20, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость ганца в 40 миллионов евро.