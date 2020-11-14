The Telegraph: Гвардьола близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»
Переговоры между главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардьолой и руководством «горожан» о новом контракте находятся на продвинутой стадии, сообщает The Telegraph.
Источник утверждает, что окружение испанского специалиста считает, что тот останется во главе «Ман Сити».
Текущее соглашение с Гвардьолы с клубом действительно до конца этого сезона.
Напомним, что на счету испанца в «Манчестер Сити» два чемпионства, три Кубка лиги и один Кубок Англии.
После 8 туров АПЛ «Ман Сити» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.