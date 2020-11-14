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The Telegraph: Гвардьола близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

14 ноября 2020, 23:35
Хосеп Гвардьола. Фото AFP
Хосеп Гвардьола. Фото AFP
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Переговоры между главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардьолой и руководством «горожан» о новом контракте находятся на продвинутой стадии, сообщает The Telegraph.

Источник утверждает, что окружение испанского специалиста считает, что тот останется во главе «Ман Сити».

Текущее соглашение с Гвардьолы с клубом действительно до конца этого сезона.

Напомним, что на счету испанца в «Манчестер Сити» два чемпионства, три Кубка лиги и один Кубок Англии.

После 8 туров АПЛ «Ман Сити» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

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