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The Sun: Саутгейта посвятят в рыцари перед Новым годом

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Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получит рыцарский титул перед Новым годом. Об этом сообщает The Sun.

Англичанина решено удостоить такой почести в связи с двумя выходами сборной страны в финал чемпионатов Европы по футболу подряд (2021, 2024). Почетный комитет (организация при правительстве Великобритании, которая рассматривает номинации на национальные награды за заслуги, исключительные достижения или службу) уже направил ему соответствующее письмо.

Ранее британские СМИ сообщали, что налоговые органы оправдали Саутгейта по делу, которое было связано с его участием в спорной схеме инвестирования в киноиндустрию. Теперь, согласно местным законам, он имеет право стать рыцарем.

Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 по 2024 год. 54-летний специалист является самым успешным тренером национальной команды со времен Альфа Рамси, который привел команду к победе на чемпионате мира 1966 года.

Источник: The Sun
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
6
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
7
 Брайтон 15 6 6 3 25-22 24
8
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
10
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
11
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
12
 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-19 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
16
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
17
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
14.12 18:00
Арсенал – Эвертон
 0 : 0
14.12 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 2 : 2
14.12 18:00
Ньюкасл – Лестер
 4 : 0
14.12 18:00
Вулверхэмптон – Ипсвич
 1 : 2
14.12 20:30
Нот. Форест – Астон Вилла
 2 : 1
15.12 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
15.12 19:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
15.12 22:00
Челси – Брентфорд
 - : -
15.12 22:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 - : -
16.12 23:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 13 1 4
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 14 1 4
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