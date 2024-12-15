The Sun: Саутгейта посвятят в рыцари перед Новым годом
Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получит рыцарский титул перед Новым годом. Об этом сообщает The Sun.
Англичанина решено удостоить такой почести в связи с двумя выходами сборной страны в финал чемпионатов Европы по футболу подряд (2021, 2024). Почетный комитет (организация при правительстве Великобритании, которая рассматривает номинации на национальные награды за заслуги, исключительные достижения или службу) уже направил ему соответствующее письмо.
Ранее британские СМИ сообщали, что налоговые органы оправдали Саутгейта по делу, которое было связано с его участием в спорной схеме инвестирования в киноиндустрию. Теперь, согласно местным законам, он имеет право стать рыцарем.
Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 по 2024 год. 54-летний специалист является самым успешным тренером национальной команды со времен Альфа Рамси, который привел команду к победе на чемпионате мира 1966 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|15
|9
|4
|2
|35-18
|31
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Ман. Сити
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|
6
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|
7
|Брайтон
|15
|6
|6
|3
|25-22
|24
|
8
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|
9
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
10
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|
11
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
12
|Тоттенхэм
|15
|6
|2
|7
|31-19
|20
|
13
|МЮ
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|
14
|Вест Хэм
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|
15
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
16
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
17
|Кр. Пэлас
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
|14.12
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|0 : 0
|14.12
|18:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|2 : 2
|14.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лестер
|4 : 0
|14.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ипсвич
|1 : 2
|14.12
|20:30
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|2 : 1
|15.12
|17:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|15.12
|19:30
|
Ман. Сити – МЮ
|- : -
|15.12
|22:00
|
Челси – Брентфорд
|- : -
|15.12
|22:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|- : -
|16.12
|23:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4