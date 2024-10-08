The Sun: Пакету могут пожизненно отстранить от футбола из-за ставок

Федерация футбола Англии (ФА) предъявила полузащитнику «Вест Хэма» Лукасу Пакете новые обвинения по делу о нарушении правил о ставках, сообщает The Sun.

В период с ноября 2022 года по август 2023-го футболист получил не менее четырех подозрительных карточек, благодаря которым около 60 бразильцев стали богаче. Их общий выигрыш составил 100 тысяч фунтов. После этого федерация начала расследование, в ходе которого у Пакеты конфисковали телефон, чтобы проверить его сообщения, звонки и банковские выписки. Однако выяснилось, что в этот период футболист купил еще один смартфон, чтобы продолжать делать ставки под другим именем. Теперь он также обвиняется в воспрепятствовании расследованию и сокрытии информации.

ФА настаивает на пожизненной дисквалификации полузащитника. Слушание по делу 27-летнего Пакеты должно состояться в марте следующего года.

Прошлым летом сообщалось, что «Манчестер Сити» отказался от трансфера игрока из-за обвинений в ставках.