The Sun: «МЮ» согласовал контракт с Джейдоном Санчо

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По информации источника, стороны уже достигли соглашения по всем деталям личного контракта 20-летнего англичанина. Теперь манкунианцам предстоит договориться о сумме трансфера с немецким клубом. Сообщается, что покупка Санчо станет самой дорогой в истории «МЮ». Напомним, что в данный момент самым дорогим трансфером клуба является покупка Поля Погба из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.

На счету Санчо 17 голов и 19 результативных передач в 35 матчах за «Боруссию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 117 миллионов евро.