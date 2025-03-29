The Sun: Холанна обвиняют в травме маскота «Ман Сити»
Работница, исполнявшая роль талисмана «Манчестер Сити» Moonbeam, заявила, что получила травму после того, как нападающий Эрлин Холанн «в шутку» ударил ее по голове перед матчем с «Саутгемптоном» (1:0) в октябре 2023 года.
Во время фотосессии перед игрой женщина почувствовала два удара по затылку. Коллеги подтвердили, что это был Холанн. Через некоторое время у пострадавшей начались рвота и головные боли, после чего ее осмотрел врач клуба и рекомендовал госпитализацию.
Источник сообщает, что клуб провел внутреннее расследование и отклонил обвинения: «Холанн обычно лишь нежно гладит Moonbeam по голове или спине в знак дружеского приветствия».
Видеозаписи подтверждают, что форвард не наносил сильных ударов, а лишь слегка задел талисман. Источник отмечает, что женщина не подавала официальных жалоб, но обсуждала возможные юридические действия.
В текущем сезоне 24-летний Холанн провел 39 матчей, забив 29 голов и отдав 4 результативные передачи.
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|В
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0-0
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3
|МЮ
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|0-0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
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|0-0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Брайтон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0
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|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -