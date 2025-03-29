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29 марта 2025, 10:33

The Sun: Холанна обвиняют в травме маскота «Ман Сити»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Работница, исполнявшая роль талисмана «Манчестер Сити» Moonbeam, заявила, что получила травму после того, как нападающий Эрлин Холанн «в шутку» ударил ее по голове перед матчем с «Саутгемптоном» (1:0) в октябре 2023 года.

Во время фотосессии перед игрой женщина почувствовала два удара по затылку. Коллеги подтвердили, что это был Холанн. Через некоторое время у пострадавшей начались рвота и головные боли, после чего ее осмотрел врач клуба и рекомендовал госпитализацию.

Источник сообщает, что клуб провел внутреннее расследование и отклонил обвинения: «Холанн обычно лишь нежно гладит Moonbeam по голове или спине в знак дружеского приветствия».

Видеозаписи подтверждают, что форвард не наносил сильных ударов, а лишь слегка задел талисман. Источник отмечает, что женщина не подавала официальных жалоб, но обсуждала возможные юридические действия.

В текущем сезоне 24-летний Холанн провел 39 матчей, забив 29 голов и отдав 4 результативные передачи.

Источник: The Sun
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Эрлинг Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
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