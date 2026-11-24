The Sun: Холанн судится с польским электриком из-за прав на собственную фамилию

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оказался участником судебного спора с польским электриком, зарегистрировавшим его фамилию в качестве товарного знака, сообщает The Sun.

В 2023 году норвежец попытался зарегистрировать собственный бренд в Евросоюзе, однако выяснил, что польский электрик Михал Вонс уже оформил права на название Haaland. Торговая марка распространялась на 16 категорий товаров, включая спортивную одежду, энергетические напитки, игрушки и женское нижнее белье.

Поляк утверждал, что название является сокращением от High Advanced Activity Land, а не отсылкой к фамилии футболиста. Однако комиссия Ведомства интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) сочла его аргументы неубедительными.

Эксперты пришли к выводу, что мужчина пытался воспользоваться известностью Холанна, и аннулировали регистрацию товарного знака.

В мае 2026 года апелляционная инстанция EUIPO оставила это решение в силе. В июле электрик обратился в Суд ЕС, потребовав отменить постановление. Дата судебного заседания пока не назначена.

26-летний Холанн выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.